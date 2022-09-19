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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hazine garantisi ver, destekleyeceğiz

19 Eylül 2022, Pazartesi 17:14
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili olarak, “Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesinin amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, “Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var… Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz” dedi.

Hazine garantisi ver

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği paylaşımda şunları kaydetti: “Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var. Siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz. Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına ‘Bay Kemal projeye karşı çıktı’ haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun.”

Ankara - anka

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