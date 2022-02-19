"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şikayet bildirim sistemi oluşturdu

19 Şubat 2022, Cumartesi 20:43
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Parlamenter sistem için yol haritası

    Akademisyenler bilim üretemiyor

    4 tenekede 1 teneke kâr

    Demokrasilerin iç direnci güçlendirilmeli

    BİK Genel Kurulu toplansın

    Dünyanın en pahalı borçlanması

    Fransa'dan tepki çeken tartışmalı bir karar daha: Tarbiya Enstitüsü de kapatıldı!

    Zelenski: Askeri çatışma yerine diplomatik çözüm istiyoruz

    Almanya, vatandaşlarını uyardı: Ukrayna'yı acil terk edin

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şikayet bildirim sistemi oluşturdu

    Son 24 saatte 278 kişi vefat etti, 80454 vaka gözlemlendi

    Johnson: Alametler korkunç

    O masa umut verdi

    Biden: Rusya planını uygularsa, bu felaket olur

    24 Şubat'taki G7'de gündem Ukrayna-Rusya gerginliği olacak

    Dışişleri: Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapılacak

    Rusya, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata da başladı

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı 136'ya yükselirken 213 kişi hala kayıp

    Avrupa Birliği: Rusya yaptırımları enerjiyi de kapsayacak

    Konya'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kırıksız çizgi
    Ahmet BATTAL

    Parkan ne cins Tarkan?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya’da konuşan yalnız hakikattir
    Adnan NACİR

    Büyük boş’un derdi büyük olur
    Faruk ÇAKIR

    Köyler cazibe merkezi olur mu?
    Rüstem GARZANLI

    Ünal Şaşmaz ebediyete yürüdü
    Mehmet KARA

    Avrupa standartlarına yükselmek neden rahatsız eder?
    Genel

    Parlamenter sistem için yol haritası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.