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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Hazır giyimcinin hammadde için bir isteği var

04 Kasım 2021, Perşembe 22:43
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, “Türkiye’de yıllık pamuk üretimi 800 bin ton, tüketim ise 1,6 milyon ton civarında. Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. En azından geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Mevcut durum fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor” dedi.

2020’yi 800 milyon dolar ihracatla kapatan iç giyim sektörü iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasını talep ediyor. TİGSAD Başkanı Kanpolat, iplik ithalatında yüzde 5 ile 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması gerektiğini, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Kanpolat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Dünya pamuk piyasa borsaları uçuyor. Fiyat devamlı yukarı çıktığı için de pamuk satmakta bir çekince var. Bir de Çin’e Amerika’nın koyduğu bir kota var. Dolayısıyla AB pamuğu oradan almaktan çok Türkiye’den ve Özbekistan’dan tedarik ediyor. Pamuğun kilosu 2,5 dolar. Libresi 105 dolar diyorlar şu anda dünya piyasalarında. Her gün değişiyor. İpliğin ise şu andaki ihracat ortalaması 4,5 dolar. Şimdi iplikçiler Avrupa’dan yakın çevreden imalatçılara iplik satıyorlar. Bu da ülkemizdeki iplik ihtiyacında bir sıkıntı oluşturuyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Kumaş ihracatının şu anda ortalama fiyatı 6 dolar. Hazır giyimde ise 16,6 dolar. Aslında bunun doğrusu ne? Katma değerli, hazır giyimi ihraç etmek. Geçici olarak iplikteki ve kumaştaki ilâve vergilerin kaldırılması sektörümüzün önünü açar. Özbekistan’dan, Türkmenistan’dan buraya hiç olmazsa iplik ve pamuk gelsin. Hazır giyimci olarak ihtiyacımı karşılayayım. Daha uygun fiyata alayım ve ben bunu ihraç ederken bir yandan da iç piyasaya daha uygun maliyetlerle verebileyim.” 

İstanbul - Aslan Özdemir

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