Helal gıda pazarı büyüyecek

Helal Expo Fuarı’na katılan uluslararası şirketler, gelecek yıllarda helal sertifikalı ürünlere gösterilen yoğun ilginin artacağını öngörüyor.

8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı’na katılan uluslararası şirketler, gelecek yıllarda helal sertifikalı ürünlere gösterilen yoğun ilginin artacağını ve helal ürün ve hizmetler pazarının giderek büyüyeceğini öngörüyor.

Asya, Avrupa ve Afrika’dan onlarca şirketin katıldığı fuarda, getirdiği işleme ve hijyen standartlarından ötürü helal ürünlere Müslüman olmayanların da ilgi gösterdiği ortaya kondu.

Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmetov Ahadjon Alimjanovich, yeni pazarları keşfetmek, dünyanın diğer ülkelerine ürünleri tanıtmak amacıyla katılım sağladıklarını ifade etti.



“Helal ürünler başka inanışlardan insanların da ilgisini çekiyor”

Malezyalı DWI Mahkmur Gıda’dan Jamuna Rangarajoo, ülkelerinde çok ünlü olan markalarını ilk kez İstanbul’a gelerek tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. Helal ürünlerin sadece Müslümanlar için değil başka inanışlardan insanların da ilgisini çektiğini kaydeden Rangarajoo, “Helal etiketini gördüğünüzde bir canlının kesiminin yanı sıra hijyen koşullarından da bahsediyorsunuz.” dedi. Malezya halkının ürünlerin helal olmasına önem verdiğini ve helal etiketine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Rangarajoo, “Malezya’da helal sertifikası almak çok zor, hijyenden işlemeye kadar tüm süreç çok sıkı.” diye konuştu. Hindistan kökenli olmasına rağmen helal yiyecekler yemeyi tercih ettiğini söyleyen Rangarajoo, helal ürünler pazarının sadece yiyecekle sınırlı kalmayarak tüm sektörlere yayıldığını dile getirdi. Fuarı oldukça farklı bulduğunu, makine üreticilerinin dahi yer aldığını dile getiren Rangarajoo, onlarca farklı ülkeden insanların helal fuarında olmasının pazara yönelik ilginin bir yansıması olduğunu kaydetti.

“Gayrimüslim ülkelerde bile”

Iraklı gıda ve içecek firması Karwanchi’nin İhracat Direktörü Saad Youssef Hanna ise çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirterek, son 3 yıldır tüm dünyaya ihracatlarını artırmaya odaklandıklarını ifade etti. Hanna, “Müslüman topluluklara ve gayrimüslim topluluklara da doğrudan satış yapıyoruz. En iyi satılabilir markalarımızdan biri alkolsüz içecekler ki gayrimüslim toplulukların bile içmeye ilgi gösterdiğini fark ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Gayrimüslim ülkelerde bile alkolsüz içeceklere yönelimin olduğunu aktaran Hanna, “Bu nedenle potansiyel büyük. Helal pazarı Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ülkelerinde büyük bir potansiyele sahip.” açıklamasını yaptı.