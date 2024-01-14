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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Hem gelir düştü, hem dağılımı bozuldu

14 Ocak 2024, Pazar 23:06
Yazar Ercan Uygur, “Harcanabilir gelir yalnızca Türkiye’de düştü” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

T24’teki yazısında Uygur şunları söyledi: “Yüksek enflasyonda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bu durum her uluslararası yayında karşımıza çıkıyor. Gördükçe de çok mutsuz oluyoruz. Bu başlığı, Euronews kanalında yer alan bir haberden aldım. Euronews bu haberi AB’nin istatistik kurumu Eurostat’dan aldığı bilgilere dayanarak yapmıştı. Haber, AB üyesi ve üye adayı ülkelerde harcanabilir gelirleri karşılaştırıyordu. Euronews (7 Kasım 2023). Türkiye’de gelir dağılımı giderek bozulmuştur ve ortalama gelir ortanca gelirden daha yüksek görünmektedir. Verilerden şu sonuca vardık. Yaklaşık son 10 yıldır, yüksek enflasyonun da etkisiyle, hem kişi başına harcanabilir gelir düzeyi düşmüş, hem da bu gelirin dağılımı bozulmuştur. Türkiye her iki yönden de diğer ülkelere göre geri düşmüştür. İktidarın politikaları bu bakımdan da başarısızdır.”

Haber Merkezi

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