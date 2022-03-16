Hem küçüldü, hem zamlandı

11 Ayın Sultanı Ramazan 2 Nisan’da başlıyor. Ramazanın başlamasına sayılı günler kala pide fiyatları da belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 4 liraya satılan 365 gram pide, bu yıl küçülerek, yüzde 66 zamlandı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL’ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL’ye satılacak. Sözcü’nün aktardığı habere göre; geçtiğimiz yıl İstanbul’da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Yani vatandaş pideyi geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 66 zamlı alabilecek. Özellikle son aylarda yaşadıkları zorlukları hatırlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çevik, “Her geçen gün maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor” dedi. Haber Merkezi

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