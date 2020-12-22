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23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Henüz telaşlanacak bir durum yok

22 Aralık 2020, Salı 17:00
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili, “Henüz telaşlanacak bir şey yok” ifadelerini kullanarak, “Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

İngiltere’de Covid-19’un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere neredeyse bütün dünyada panik havası esmeye başladı. Henüz Covid-19’un aşı çalışmaları sürerken, “mutasyona uğramış koronavirüs” haberi hem hastalığın yayılma hızına hem de hali hazırda üretilen aşıların söz konusu yeni türe karşı etkili olup olmayacağına dair endişeleri tetikledi. Euronews’deki habere göre uzmanlar ise koronavirüsün yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonuyla ilgili “Henüz telâşlanacak bir durum yok” diyor.

Beklediğimiz başlangıç da olabilir

Aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu yeni tür için “Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil” dedi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ayrıca “Mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir” diyen Ceyhan şu ifadeleri kullandı; “Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir”

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Vak’alarda büyük sorunlar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Âcil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise söz konusu yeni türe ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu bildirdi. İngiliz yetkililer de yeni varyantın daha ciddi hastalıklara veya daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmediklerini, ancak çok daha hızlı yayıldığı için vak’a sayılarında büyük sorunlara neden olabileceğini belirtiyor. İngiltere’nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, “Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına sebep olduğunu ya da aşılar ile tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut delil yok, fakat bunu doğrulamak için çalışmalar ivedilikle devam ediyor” dedi.

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