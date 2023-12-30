Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Gamze Toraman açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu söyledi.

Toraman şöyle konuştu: “İşçiyi açlığa mahkûm eden işverenler, patron sevici hükümet ve işçisini satan konfederasyon olarak anılacaksınız! 2023 yılını çalışan işçilerin en az yüzde 50’si 11 bin 402 lira 32 Kuruş olan asgari ücretle tamamlıyor. 2024 yılı için asgari ücret ise dün 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Kasım ayı için TÜİK’e göre baskılandırılmış yıllık enflasyon yüzde 61,36; ENAG verilerine göre ise yüzde 129,27 olurken asgari ücret zammı 2024 yılının tamamı için yüzde 49 artmıştır. 2023 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 65; 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 75 iken asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zammın bir mantığı yoktur. Var diyorsanız ya cahilsiniz ya art niyetlisiniz. Ey bu asgari ücrete imza atan komisyon üyeleri, ey bunu savunan hükümet temsilcileri hepiniz insafsızsınız. Bu rakam toplumun ezici çoğunluğu için ‘açlıktan ölün, sürüm sürüm sürünün’ anlamına gelmektedir.”

Eskişehir - Anka