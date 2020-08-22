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22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Her 100 emekliden 28’i işinden oldu

22 Ağustos 2020, Cumartesi 00:14
Son iki yılda geçinemediği için ücretli biçimde çalışmak zorunda bırakılan 65 yaşın üzerindeki her 100 vatandaşın 28’i işinden oldu.

Türkiye’de emekli aylıkları enf- lasyon karşısında giderek küçülüyor. Milyonlarca emeklinin geliri 2.324 lira olan asgari ücretin hatta 1.500 TL’nin altında kalıyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında çalışılan dönemde alınan maaşa oranla en düşük emeklilik maaşı veren ülke olduğunu belirterek, yurttaşların önemli bir kısmının 65 yaşını doldurmuş olmalarına rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Karabat, son iki yılda geçinemediği için ücretli biçimde çalışmak zorunda bırakılan 65 yaşın üzerindeki her 100 vatandaşın 28’inin işinden olduğunu bildirdi. 

153 bin emekli vatandaş ücretli çalışıyor

TÜİK verilerine göre 2014’ün Mayıs ayında ülkemizde 65 yaşını dolduran 71 bin vatandaşın ücretli biçimde çalıştığını belirten Karabat, “Ekonomik gidişat giderek kötüleştikçe bu sayı artmaya başladı. 65-70 yaşındaki insanlar bir biçimde geçinemiyor ve iş aramaya başlıyor. 2014’te 71 bin olan sayı, 2015’te 97 bine, 2016’da 124 bine, 2017’de 128 bine, 2018’de ise 153 bine kadar yükseldi. 2014-2018 yıllarında 65 yaş üzerinde ücretli çalışan sayısındaki artış yüzde 115 ulaştı.

Çok zor günler geçiriyorlar

Sözcü’nün haberine göre bu veriler, sisteme kayıtlı olarak çalışan emeklilerin sayısını gösteriyor. DİSK-AR’ın raporunda ise yaklaşık 4 milyon emeklinin ya bir işte çalışmakta olduğunu ya da iş aradığını ortaya koyuyor” dedi. 2018 Mayıs’ta 153 bin olan 65 yaş üzerindeki ücretli kayıtlı çalışan sayısının 2020 Mayıs’ta 110 bine düştüğünü aktaran CHP’li vekil Karabat, emeklilerin son iki yıldır TL’nin değer kaybıyla birlikte çok daha zor günler geçirmeye başladığını söyledi.

İstihdamdaki erimeden iş bulamıyorlar

Karabat, şunları söyledi: “Hikayenin daha da trajik boyutu burada başlıyor. Son 2 yıldır istihdamdaki erimeden en çok etkilenen grup da maalesef emeği verimsiz sayılan, iş bulamayan bu grup oluyor. Burada iki ihtimal var; ya yaşlı çalışanlarımızın durumu son 2 yılda düzelmiş ve bu kişiler artık emekliye ayrılmıştır. Ya da bu kişiler işten atılmıştır. Kuşkusuz ki; yaşanan ikinci durumdur. Başka bir ifadeyle son iki yılda geçinemediği için ücretli biçimde çalışmak zorunda bırakılan 65 yaşın üzerindeki her 100 vatandaşımızın 28’i işinden olmuştur.”

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