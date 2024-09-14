Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

Türkiye’de çocuk yoksulluğu alarm veriyor. 2023 yılı sonu itibarıyla yapılan araştırmalara göre, ülkemizde 22,2 milyon 0-17 yaş arası çocuğun 7,6 milyonu göreli yoksulluk sınırında yaşıyor.

Türkiye’de çocuk yoksulluğu alarm verici boyutlara ulaştı. Yapılan son araştırmalara göre, ülkede 0-17 yaş arası çocukların yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırında yaşıyor. Özellikle 0-8 yaş arası çocuklarda yoksulluk oranı daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Ekonomist Hakan Yılmaz’ın çalışmasına göre, yetişkin yoksulluğu oranı yüzde 17-18 seviyelerindeyken, çocuk yoksulluğu oranı yüzde 33-34’e kadar çıkıyor. 0-8 yaş arasındaki yoksul çocuk sayısı da 3,5 milyon olarak belirlendi. Bu sayıların karşılık geldiği oranlara bakıldığında daha çarpıcı hale geliyor.

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