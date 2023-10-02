Her bebeğin borcu 1,6 milyon tl’ye çıktı

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’de 2022 yılı sonunda 1 trilyon 127 milyar 279 milyon TL olan kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi toplam borçlarının altı ay içerisinde 531 milyar TL arttığını belirterek,

“Yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türkiye sürdürülebilir olmayan bir borç sarmalına sürüklendi. Alım gücü düşen yurttaş, enflasyon canavarı karşısında kredi ve kredi kartı ürünlerine yüklendikçe bütçelerdeki kara delik büyüdü. 2022 yılında her bir bebek 1 milyon lira kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcuyla dünyaya geldi. Borçları bir yaşına gelmeden haziran sonunda 1,6 milyon liraya çıktı. Ömür boyu kendilerine ait olmayan bir borcu ödemeye mahkumlar. Türkiye’nin geleceği çalındı” dedi. Ankara - anka

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