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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Her dört haneden biri yoksul

05 Eylül 2023, Salı 11:14
Her dört haneden birinin yoksulluk riski altında olduğu ve nüfusun bazı kesimlerinin sosyal dışlanmaya maruz kaldığı belirtildi.

AB ile Türkiye arasında ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı’ anlaşması bir yıl uzatıldı. Anlaşmada, Türkiye’de istihdam, eğitim ve sosyal politikalarda sorunların derinleştiği vurgulandı, çalışma mevzuatının yetersiz olduğu aktarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan; istihdam, eğitim ve öğretim ile sosyal politika projelerinin desteklendiği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) anlaşmasının geçerlilik tarihi 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Anlaşma, 275 milyon 100 bin euroluk finansman desteğini içeriyor. Bir yıl uzatılan anlaşmada Türkiye’de istihdam, eğitim ve sosyal politikalarda sorunların derinleştiğinin altı çizildi.

İşsizlik kadar çalışanın yoksulluğunun büyük sorun olduğu vurgulanırken, her dört haneden birinin yoksulluk riski altında olduğu ve nüfusun bazı kesimlerinin sosyal dışlanmaya maruz kaldığı belirtildi. Kararda “Gelir dağılımı konusunda TÜİK 2012 yılı verileri Türkiye’de milli gelirden en yüksek paya sahip yüzde 20’lik kesimin gelirinin en düşük paya sahip yüzde 20’lik kesimin gelirinden 8 kat fazla olduğu gözlemlenmektedir” denildi.

Haber Merkezi

 

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