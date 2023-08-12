Her gün zam mı olur?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

Akaryakıt istasyonuna motorin almaya gelen emekli Zeki Çıngır, “Her gün oluyor, her gün zam bu nedir ya? Nereye gideceğiz? Terk edip gideceğiz bu memleketi” dedi. Başka bir vatandaş, “Yapabileceğimiz hiçbir şey yok kullanıyoruz sonuçta bu arabayı” diye konuşurken; emekli bir vatandaş, “Arabaya binemez olduk imkanım yok emekliyim ben. Arabaya binmeyeceğiz, kapıya bağlayacağız” dedi. Biçerdöver işi yapan bir başka vatandaş ise “Bu gidişle iyi değil yani. Bizi kurtarmıyor bu şekilde. Günde 300 litre mazot gidiyor 400 litre falan” ifadelerini kullandı.

Osmaniye - Anka