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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Her indirime kanmayın

13 Kasım 2022, Pazar
UZMANLAR YANILTICI KAMPANYALAR KARŞISINDA TÜKETİCİLERİ UYARDI.

E-ticarette iki ay sürecek indirim dönemi başladı. E-ticaret siteleri akıllı telefonlardan, televizyona beyaz eşyadan giyime, mobilyaya kadar binlerce çeşit üründe değişen oranlarda indirim kampanyalarına başladı.

Kampanya haricinde “bedava kargo”, “paylaştıkça kazan”, “hediye kupon” gibi ekstra sürprizler de tüketiciyi çekmek için kullanılıyor. Uzmanlar ise tüketicileri uyarıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Markalar ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını yüksek indirimmiş gibi gösterebilirler. Ürünün eski versiyonunu yeni versiyonuymuş gibi lanse edebilirler. Bazı marka ve pazaryerleri önce fiyatı yükseltip sonra normal fiyatını indirim gibi gösterebilirler. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını inceleyin. Bu özel günlerde kredi kartı bilgilerini ele geçirmek isteyenlere karşı dikkatli olmak şart” dedi.

Haber Merkezi

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