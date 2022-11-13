Her indirime kanmayın

UZMANLAR YANILTICI KAMPANYALAR KARŞISINDA TÜKETİCİLERİ UYARDI.

E-ticarette iki ay sürecek indirim dönemi başladı. E-ticaret siteleri akıllı telefonlardan, televizyona beyaz eşyadan giyime, mobilyaya kadar binlerce çeşit üründe değişen oranlarda indirim kampanyalarına başladı. Kampanya haricinde “bedava kargo”, “paylaştıkça kazan”, “hediye kupon” gibi ekstra sürprizler de tüketiciyi çekmek için kullanılıyor. Uzmanlar ise tüketicileri uyarıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Markalar ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını yüksek indirimmiş gibi gösterebilirler. Ürünün eski versiyonunu yeni versiyonuymuş gibi lanse edebilirler. Bazı marka ve pazaryerleri önce fiyatı yükseltip sonra normal fiyatını indirim gibi gösterebilirler. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını inceleyin. Bu özel günlerde kredi kartı bilgilerini ele geçirmek isteyenlere karşı dikkatli olmak şart” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.