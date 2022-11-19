Sinop’un Erfelek ilçesinde yetişen ‘kuzu kestanesi’ satışları da düştü. Kestanenin fiyatı ise pazar tezgâhında kilogramı 80-90 TL’ye kadar ulaşıyor.

Sinop pazaryerinde kestane satışı yapan Recep Ay, “Bu sene ekonomik olarak satışlarımız yüzde 50 düştü. Fiyatlar çok yüksek. Vatandaşın alım gücü çok az. İnsanlar bayağı mağdur. 1 kilo kestane 75- 80 lira. Kim alacak da yiyecek?” dedi. Sinoplu kestane satıcısı Bahriye Yerli ise, “Çok pahalı, satamıyoruz. Hiç iş yok. Geçen sene iyiydi. Bu sene fiyatlar yüksek diyorlar. Müşteriler alıp da yiyemiyoruz diyorlar. Bu sene ki gibi hiç görmedim. Her şey bu sene çileden çıktı. Yeşil bibere 30 lira diyorlar. Ben 83 yaşındayım. Bu seneki gibi bir şey görmedim” diye konuştu. Sinop - Anka

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