Her yer icra dosyası

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, vatandaşın satın alma gücünün yüksek enflasyon karşısında sürekli eridiğini ve icra dairelerindeki dosya sayısının 23 milyonu aştığını söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara olan borcunun son 1 hafta içinde 23 milyar lira artarak, 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştığını belirtti. Vatandaşın satın alma gücünün yüksek enflasyon karşısında sürekli eridiğini ve icra dairelerindeki dosya sayısının 23 milyonu aştığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, insanların mecburi olarak bireysel kredilere ve kredi kartlara yüklendiğini bu nedenle de bankalara olan borç miktarının her hafta milyarlarca lira arttığını ifade etti. 2 Aralık tarihe kadarki son bir hafta içinde vatandaşların bankalara olan borçlarının 23 milyar lira daha arttığına dikkat çeken Gürer, bu artışla yurttaşların bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Gürer son hafta tüketici kredilerinde 10,7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11,9 milyar liralık artış kaydedildiğini de paylaştı.

BİR YILDA 8 MİLYON YENİ İCRA DOSYASI

İcradaki dosya sayılarına ilişkin verileri paylaşan Gürer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak-9 Aralık günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 8 milyon 18 bin yeni dosya geldiğini, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 616 bin arttığını, bu dönemde 6 milyon 917 bin dosyanın da sonuçlandırıldığını belirtti. Bu yıl gelen icra dosyası sayıları ile geçen yıl gelen icra dosya sayılarını kıyaslayan CHP’li Gürer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında arttığını, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise son bir yılda 730 bin adet artarak 9 Aralık itibariyle 23 milyon 667 bine çıktığını ifade etti.