Herkes asgari ücretli olacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, AKP’li vekillerin TBMM’ye getirdiği asgarî ücret vergilerine ilişkin teklifin kabul görmesi durumunda ‘ülkenin artık yarısının değil tamamının asgari ücretli olma ihtimalinin‘ bulunduğunu söyledi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret açıklandıktan sonra “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demiş, düzenleme sonrası tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden vergi alınmayacağına dair beklenti oluşmuştu. Ancak AKP’li vekillerin sunduğu teklife göre, sadece asgarî ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt ücreti asgarinin üstünde olanların vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgarinin net tutarının altında kalmaması içinse ilâve asgarî geçim indirimi (AGİ) getirilecek.

Yani daha basit anlatımla asgarî ücretin üzerindeki ücretlerden vergiler kesildikten sonra kişinin eline geçen net paranın 4 bin 253 liranın altına düşmesi durumu var ve bu durumda fark AGİ ödenerek kapatılacak. Şu anda brüt asgarî ücret 5 bin 4 lira. Brütte asgariyi aşıp nette asgarî altında kalması beklenen skala ise brüt maaşı 5 bin 4 ile 5 bin 385 lira arasında olanlar.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre ise işveren yüksek olasılıkla bunlarla uğraşmak yerine çalışanları asgari ücretten gösterme yoluna gidecek.

Bingöl konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında, “Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur” dedi.

Haber Merkezi