Herkes Mersin'e biz tersine

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04 Şubat 2021, Perşembe 21:31
Otomotiv Sanayii DerneĞİ (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranlarının zamlanmasını değerlendirirken, “küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranlarının zamlanmasını değerlendirirken, “küresel eğilimlerin tersine elekt- rikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder” dedi. 

OSD Başkanı Yenigün, elektrikli araçlara gelen ÖTV artışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Elektrikli araçların özel tüketim vergilerinde (ÖTV) değişiklik öngören karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV oranı motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyen araçlar için yüzde 7’den yüzde 25’e ve 120 kW’yi geçenler için yüzde 15’ten 60’a yükseltildi. Konuyla ilgili Yenigün, “Otomotiv sanayi yapısı gereği uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetmesi gereken bir sanayi kolu. Sektör olarak her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapmamız ve uygulamamız gerekiyor. Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu. Daha önce de çok kez belirttiğimiz üzere, vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak, pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışının ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur” dedi.

Elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz

Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarını her geçen gün artırdığını da sözlerine ekleyen Haydar Yenigün, “Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen iç pazar dediğimizde elektrikli ve hibrit araçların gelişimine dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye olarak ihracatımızı büyük oranda Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde her geçen gün hibrit ve elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar yapılıyor. Avrupa’ya ihraç ettiğimiz bu araçlar oldukça değerli ve yüksek girdi getiren araçlar olarak dikkatleri çekiyor. Önümüzdeki dönemde, AB’nin ‘Green Deal’ yani ‘Yeşil Mutabakatı’ destekleyecek şekilde daha çok elektrikli araç talebi olacak. Bu talebi karşılamaya aday, önde gelen ülkelerden birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz” diye konuştu. 

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