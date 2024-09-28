Heyelanların bilançosu: 208 milyon lira

Trabzon’daki taşkın ve heyelanlarda 208 milyon lirayı aşkın zarar tespit edildi. Trabzon’un Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde taşkın ve heyelanların ardından 148 iş yeri, 130 konut ve 87 araçta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı, toplam zararın 208 milyon 528 bin 531 lira olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü 4 ilçede meydana gelen aşırı yağışın sel ve heyelanlara neden olduğu anımsatıldı. Olayın ilk saatlerinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezlerinden 339 ihbar alındığı belirtilen açıklamada, ihbarlara ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahaleler yapıldığı ve tüm çağrıların sonuçlandırılarak kapatıldığı aktarıldı. AA

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