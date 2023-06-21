Özel sektörde asgari ücretli olarak çalışan Şaban Terlemez, yüksek enflasyonun yaşandığı Türkiye’de geçinmenin çok zor olduğunu belirtti.

VOA Türkçe’nin haberine göre Terlemez, “Hissettiğimiz enflasyon yüzde 100’ü geçiyor. Aldığım bir çay 30 TL’ydi şimdi 67 TL. İnsanların geçinebilmesi için en az 15 bin TL alması gerekir” dedi. Asgari ücretli çalışan birisinin açlık sınırının altında maaş aldığını ve geçinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Hüseyin Şengönül, yeni artışın biraz da olsa insanlara katkısı olacağını ancak uzun vadede yeterli olmayacağını söyledi. Emekli Ayten Gürbüz, açıklanan yeni asgari ücreti komik bulduğunu ifade ederek, “Vicdanları nasıl rahat ediyor anlamış değilim. Bugün marketten 1 kilo kiraz almak istedim ama alamadım. Çok zor durumdayız” dedi. Haber Merkezi

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