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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hızlı trene, bir yılda 6. zam!

04 Ocak 2023, Çarşamba 22:23
Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları, yeni yılda yaklaşık yüzde 15 zamlandı.

Yapılan zam ile birlikte Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye çıktı. Ankara-Konya biletleri ise 95TL’ten 112 TL’ye çıktı. İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL’den 59 TL’ye, İzmit-Ankara arası bilet fiyatı 200 TL’den 230 TL’ye yükseldi. İstanbul-Konya arası biletler de 337 liraya çıktı. Yüzde 15’lik zam, 1 yılda 6. zam oldu. 

Haber Merkezi

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