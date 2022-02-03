Honda’dan Civic kampanyası

Honda’nın en sevilen ve tercih edilen sedan modeli Civic için kredi kampanyası Şubat ayında da devam ediyor.

Honda Civic Sedan’ın bütün ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Premium ECO donanım paketine özel 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatlar veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkânı sağlanıyor.

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