Hurma taneyle satılıyor

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi.

Mısır Çarşısı’nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL’ye satılıyor. Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor. 20 yıldır Mısır Çarşısı’nda esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor” dedi. Haber Merkezi

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