Hyundai’de yeni atama

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü, markaya uzun yıllar hizmet eden Murat Berkel oldu.

Yeni görevine 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan Murat Berkel, 21 yıldan fazla bir süredir Hyundai Assan’da görev alıyor. Berkel, Hyundai Assan’daki çalışma hayatına 1998 yılında Filo ve Özel Satışlar Uzmanı olarak başlarken daha sonra 2014 yılına kadar Satış ve Satış Sonrası birimlerinin çeşitli kademelerinde görevine devam etti. Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılında terfi alan Murat Berkel, yılların vermiş olduğu tecrübesini şimdi de Hyundai Assan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü olarak en üst seviyeye taşıyor.

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