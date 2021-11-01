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2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

İade şartları değişiyor

01 Kasım 2021, Pazartesi 21:00
2022’de cironun 450 milyara çıkmasının beklendiği e-ticarette tüketiciye koruma geliyor.

Hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak ve iade şartları da kolaylaşacak. Düzenleme Cumhurbaşkanlığı programına girdi. Hükümet yakında adım atacak. Sabah’ın haberine göre, gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasına yönelik hizmetler öne çıkacak. E-ticaret işlem hacminin gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, tüketicinin sıkça mağduriyet yaşadığı ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak, toptancı halleri yenilenecek. Bu kapsamda şu yeniliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor: Tarım, imalat sektöründeki gelişmelerle tüketicinin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. E-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi, kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye’nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı arttırılacak Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılmasına yönelik teknik düzenlemeler yapılacak, uygulama iyileştirilecek, kullanıcı kılavuzları yayınlanacak. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Piyasa denetim faaliyetlerinin faaliyeti arttırılacak.

Haber Merkezi

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