IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.

IBAN üzerinden kazancını kayıt dışı bırakanlar arasında lüks restoran zincirinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok mükellef grubu yer alıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ediyor. Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor. Haber Merkezi

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