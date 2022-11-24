İç borç faizi % 267 arttı

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, “İç borcun faiz yükü kimsenin sözünü dinlemeyip tırmanıyor!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aktaş yazısında şunları belirtti: “Geçen yıl kasım... İç borçta her 100 lira anaparaya karşılık 65 lira faiz ödemek gerekiyordu. Bu yıl kasım... İç borçta her 100 lira anaparaya karşılık artık 159 lira faiz ödemek gerekiyor. Geçen yılın kasım ayı başında 1.2 trilyon lira olan Hazine’nin iç borç anapara yükü bu yıl aynı tarihte 1.8 trilyona çıktı. Yüzde 50 artış var. Bu dönemdeki enflasyon dikkate alınırsa gayet makul bir artış. Peki ya faiz yükü? Geçen yıl kasım ayı başında 1.2 trilyon lira düzeyinde olan anapara borcunun toplam faiz yükü 781 milyar liraydı. Bu 781 milyar lira borç ödeme projeksiyonunu gösteriyordu. Bu kasıma geldik; anapara 1.8 trilyon lira ama faiz yükü artık tam 2.9 trilyon lira. Anaparanın yüzde 50 arttığı bir dönemde bu anaparanın faiz yükünde yüzde 267 artış!”