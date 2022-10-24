İcra dosyaları 24 milyonu geçti

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, postacıların artık mektup değil, icra tebliği getirdiğini belirterek, icra dosyası sayısının 24 milyonu, icra takibindeki borç miktarının ise 30 milyar lirayı aştığını söyledi.

Alım gücü daralan vatandaşın, malı mülkü sattığını, borçlarını ödeyemeyenlerin de icralık olduğunu belirten Gürer, yediemin depolarının ise icralık araçlarla dolup taştığına dikkat çekti. Ekonomik kriz, döviz kurlarındaki önlenemeyen artış, temel gıda ürünlerine hemen her gün gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün azalması nedeniyle, icra takibindeki dosya sayısının her yıl katlanarak arttığına dikkat çeken Gürer, eskiden insanların uzaklardaki sevdiklerinden mektup gelmesi için postacıların kapılarda dört gözle beklediğini anımsatarak şimdi ise gelen icra tebliğleri nedeniyle vatandaşın görevlilerden köşe bucak kaçtığını ifade etti. Gürer, “Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 21 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 921 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 951 adet bin arttı. Bu dönemde 5 milyon 981 bin dosya da sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında arttı” dedi. Ankara - Recep Gören

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