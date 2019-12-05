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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İcra dosyalarının sayısı kabarıyor

05 Aralık 2019, Perşembe 20:57
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’da hacizli araçların konulduğu adliye otoparkına giderek incelemelerde bulundu.

 

Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, Gürsel Tekin burada, “Bu fotoğraf Türkiye manzarasıdır. Ekonominin durumunu anlamak için buraya bakmak yeterli. Her geldiğimde durum daha da kötüye gidiyor. Hacizli araçlarda büyük artış var. Bir günde 28 bin insanın kapısına haciz, icra gidiyor. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt’un nüfusu kadar” açıklamasını yaptı.Tekin, genel durumu ise şöyle anlattı: “1 Ocak-1 Aralık 2019 tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 8 milyon 469 bine ulaştı. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı 5 milyon 941 bin oldu. İcra dairelerinde 1 Aralık itibariyle toplam 21 milyon 39 bin dosya var. AKP’nin iktidara geldiği zaman icralık dosya sayısı 8 milyondu. Şimdi 22 milyona yaklaştı. Türkiye’de vatandaşlarımızın yüzde 20’si icralık olmuş. AKP’nin en büyük icraatlarından biri de icra dairelerinin sayısını arttırmak oldu. Mobil icra daireleri bile var. Şu anda 900’ün üzerinde icra dairesi var.”

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