İcra dosyası 6.2 milyonu aştı

Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2022 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporunu açıkladı.

Rapora göre, 2016- 2022 yılları arasında icra dosya sayısı 6 milyon 255 bin 482’ye, alacak miktarı ise 112 milyar 413 milyon 996 bin 782 liraya ulaştı. SGK bu icra dosyalarının sadece yüzde 38,33’ünü yani 43 milyar 93 milyon 821 bin 221 lirasını tahsil edebildi. Rapora göre; 17 ilde icra memuru başına 5 bin, 60 ilde 2 bin dosya düşüyor. Sayıştay raporunda; SGK’nın icra dosyasının boyutuna avukat sayısının yetersiz kaldığına dikkat çekerek, icra memuru başına 17 ilde 5 bin dosya, 60 ilde de icra memuru başına 2 bin dosya düştüğü bilgisi yer aldı. Sayıştay, SGK’nın haciz işlemi başlattığı araç sayısını da açıkladı. Sayıştay’ın raporuna göre SGK 781 bin 956 araca haciz işlemi başlattı.

Ankara - Anka