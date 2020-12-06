İcraları durdurun

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde iş yerlerini kapatan esnafa yönelik icraların, salgın sürecinin sonuna kadar durdurulmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sebebiyle iş yerlerini kapatan esnafa yönelik icraların, salgın sürecinin sonuna kadar durdurulmasını talep etti.

Palandöken, esnafın salgın tedbirleri ve sokağa çıkma yasakları dolayısıyla iş yerini kapattığına dikkati çekti. Kazancı olmayan esnafın icra sebebiyle ayakta kalma şansının kalmayacağını ifade eden Palandöken, “Pandemi tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafımıza gelen tüm icralar salgın süreci bitene kadar durdurulmalı. Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımızın yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli.” dedi.

Piyasa hacizle düzelmez

Palandöken, esnafa borçları ve cezaları sebebiyle icra geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira, kredi ve şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten Mart ayından beri borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez.”

Ankara - Adnan Solmaz