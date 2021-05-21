İflas yangınına benzin döktüler

İFLAS EDEN ESNAFIN KURDUĞU DERNEK BİLE İMKÂNSIZLIKLAR SEBEBİYLE İFLASIN EŞİĞİNE GELİRKEN, ESNAFA VERİLEN SON “DESTEK,” FÂHİŞ BENZİN ZAMLARIYLA “UÇTU.”

İFLAS DERNEĞİ: ÜYELERİ 2.5 KAT ARTTI

İFLAS eden esnafa hukukî yardımda bulunmak için kurulan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneğinin üye sayısı son 2 yılda 2.5 kat arttı. Dernek Başkanı Tuncer Yıldız “İflas edip dernek kurmuşuz, o da iflas aşamasında. İmkânlar çok kısıtlı, yardımcı olmakta zorlanıyoruz" dedi.

VERGİ ZAMMI FİYAT ARTIŞI GETİRDİ

ÖTV oranı Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 54, 78 ve 189 oranlarında arttırılınca benzin 55, motorin 67 ve LPG 35 kuruş zamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: “Esnafa verilen sözde destek akaryakıt zammıyla birlikte geri alındı.”

***

İflas yangının benzin döktüler

Koronavirüs döneminde işyerlerini açamayan, iflasa sürüklenen vatandaş, şimdi de akaryakıta gelen zammın mağduru oldu.

Koronavirüsü salgını döneminde zor durumda olan esnaf ardı ardına kepenk indiriyor, iflâs açıklıyor. İflâs eden esnafa hukukî yardımda bulunmaya çalışan Tüm İflâs Eden Mağdur Esnaf Derneği (TİEMEDER) Başkanı Tuncer Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, derneğin 2019’da 2 bin olan üye sayısı pandemi dönemindeki iflâslarla birlikte 5 bini geçti. Salgın döneminde iflas ettiğini belirterek derneğe başvuranlar arasında ilk sırada restoran, lokanta ve eğlence sektörü işletmecilerinin olduğunu, ikinci sırada ise güzellik merkezleri, AVM’lerde bulunan butik işletmelerin yer aldığını belirten Yıldız şunları söyledi: “Amacımız iflâs edenlere yardımcı olmak, iş yönlendirmesi yapmak ve onları tekrardan hayata kazandırmaktı. Elimizdeki mevcut arkadaşları nasıl hayata kazandırabiliriz derken bu sefer pandemiden etkilenen esnafın geri dönüş sağlamasıyla büyük bir fırtınayla karşılaştık.”

İnsanlar para bulamıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre mevcut üye sayılarının ciddî oranda arttığını ifade eden Yıldız, “İflâs edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ayda binlerce insan iflas ediyor. Bize ulaşanların sayısı çok fazla. İflâs edenler ‘ne yapacağım’ diye arıyor. Bankaya borcu varsa bu konularda yönlendirmeye çalışıyoruz. ‘Kira borcum var, mal sahibim pandemi döneminde yardımcı olmadı’ diyorlar. Devlet kira yardımı yaptı, ama çok cüz’î miktarlarda kaldı. Aylık 15 bin 20 bin lira kira borcu olan insanlar var. Çoğu ‘mal sahibi beni çıkarmak istiyor’ diyor. ‘Bankaya borcum var, icra gelecek’ diyorlar. Hukukî destek vermeye çalışıyoruz. Buhrana düşen insanlar bakıyor ki onurları zedeleniyor ve kötü yolları tercih ediyor. İnsanlar para bulamıyor, eşinin çocuklarının isteklerini karşılayamıyor ve ne yazık ki hayatlarına son veriyor” dedi.

***

Akaryakıta vergi zammı

Resmî Gazete’nin, dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 55, motorinin litre fiyatı 67, LPG ise 35 kuruş zamlandı. Cumhurbaşkanı Kararı’yla akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında arttırıldı.

***

Zammın yeni adı güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın köprü ve otoyol geçiş ücretlerine hangi kriterlere göre zam yapıldığı sorusuna cevap verdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre Karaismailoğlu, “Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir” ifadesini kullandı. Başarır ise, Karaismailoğlu’nun verdiği cevaba ilişkin yaptığı açıklamada “Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık cevapta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk lirası olarak uygulandığını belirtmiş” dedi.