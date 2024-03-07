İftar menüleri de zamlardan nasibini aldı

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Restoranlar ve lokantalar iftar ve sahur menülerini hazırlıyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, “Bu Ramazan’da farklı bir uygulama var. T24’ün haberine göre Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmelerin kapı girişinde ve masalarda fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu getirdi” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Restoranlarda fiyat bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Geçen yıl 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira isteniyor. Haber Merkezi

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