İğneden ipliğe zam deyişi gerçek oldu

“İğneden ipliğe zam” sözü gerçek oldu. Bu sefer iğne ve ipliğe de zam geldi.

Türk lirasında yaşanan rekor değer kaybı sebebiyle iplik yüzde 50, iğne ise yüzde 100 zamlandı. Tekstilci Halit Zorba, kriz dönemlerinde kendi işlerini normalde arttığını belirterek, “Ama bu krizde çok etkilendik. 2001 krizini bile arar olduk. Çok kötü durumdayız şu anda. Satışlarımız müthiş kötü” dedi. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybından kaynaklanan zamlardan iğne ve iplik de nasibini aldı. Tekstilci Halit Zorba, “Şu ana kadar yüne (iplik) yüzde 50 zam geldi, iğne grubu ithal olduğu için yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız ithal ürünlerde. Fiyat arttığı, alım gücü düştüğü için bayağı satış kaybımız var” diye konuştu. Zorba, alım gücü olmadığı için işlerinin yüzde 30 oranında düştüğünü aktararak, “Fiyatları gören kadın gidiyor. Ciddî bir satış kaybına uğradık” dedi. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.