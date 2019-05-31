İhracat geçen yıla göre artış gösterdi

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin ihracatı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ve ocak-nisan dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 67,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,9'a yükseldi.