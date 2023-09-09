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10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

İhracat ikliminde zayıflama

09 Eylül 2023, Cumartesi 21:54
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1’e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son yedi aydır ilk kez hafif bir bozulmaya işaret etti. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivitenin gerilemesi, ihracat ikliminde zayıflamaya yol açan temel faktör oldu. Endeksin kapsamı içerisinde Türk imalat sanayi ürünlerinin en çok ihraç edildiği altı ülkeden beşi olan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’da üretim ağustos ayında düşüş kaydetti.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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