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İhracata vize engeli

03 Haziran 2023, Cumartesi 23:10
Türkiye’nin ihracatında öne çıkan Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkenin online vize başvuruları ya kapalı ya da aylar hatta 1 yıl sonrasına randevu veriyor. Kabul edilen vize başvurularında da başvuruların sonuçlanması çok uzun süreler alırken, ret sayılarında ciddi artışlar var.

İSTANBUL - MUSA AYDIN

Türk ihracatçısı, pandemi döneminde zorunlu kesintiye uğrayan ticari ilişkilerini tekrar canlandırmak için fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretlerine ağırlık vermek isterken bu seferde vize sorunuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin ihracatında öne çıkan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkenin online vize başvuruları ya kapalı ya da aylar hatta 1 yıl sonrasına randevu veriyor. Kabul edilen vize başvurularında da başvuruların sonuçlanması çok uzun süreler alırken, ret sayılarında ciddi artışlar var. İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yapan konfeksiyon sektörü vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geliyor.

Avrupa'dan vize almada büyük sorunlar yaşanıyor

Yurtdışı seyahatlerinin ihracatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kur baskısı nedeniyle ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğini, ihracatçıların bu aşamada müşteri ziyareti ve fuar katılımının hayati önem kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize başvurularının hızlı ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi. İhracatçılar olarak Şengen vizesi ile seyahat edilen Avrupa ülkelerinden vize almada büyük sorunlar yaşandığını kaydeden Sertbaş, “4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan Premiere Vision Fuarı’na Türkiye’den hazır giyim, kumaş, deri ve aksesuar bölümleri de dahil 200’e yakın Türk firması katılmak istiyor. Türkiye’den büyük miktarlarda alım yapan büyük markaların satın almacıları bu fuarı ziyaret ediyor. Türkiye’nin ihracatının artması için büyük önem arz eden bu fuarın hazır giyim sektöründe Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızın ve görevli olacak personelimiz bazıları vize başvurusunda bulunmak istediklerinde online vize başvuruları kapalı. VİP vize başvurusu dahi yapılamıyor. İhracatçı firmalarımızın çalışanları ihtiyaç anında vize alabilmeli” diye konuştu.

Vize sorunu acil

Sertbaş, son dönemde her gün 3-4 üyemizden vize sorunlarıyla ilgili telefon alır hale geldiğini belirtirken, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye Milli Katılım Organizasyonlarını yaptığımız fuarlarda da vize en büyük problem olarak karşımızda duruyor. 28 Mayıs seçimleri sonrasında kurulacak Hükümetimizin acil üzerinde durması gereken konulardan birisi vize sorunu. Şengen vizelerinin de ABD vizesi gibi 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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