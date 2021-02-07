İhracatçılar: Dolar daha fazla düşmesin

Dolar kurundaki düşüş ihracatçıları endişelendiriyor.

Egeli ihracatçılar, kurdaki düşüşün ihracat hedeflerinde ve üretimde fiyat istikrarsızlığı oluşturduğundan şikâyet ederek Merkez Bankası’ndan kura müdahale istedi. Kurda 7,35’in “kırmızı çizgi”leri olduğunu ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri’ne (EİB) bağlı sektör temsilcileri, kurun bu seviyenin altında seyretmesinin 184 milyar dolarlık ihracat hedefini ve üretimini tehlikeye sokacağını söyledi. İhracatçılar, Merkez Bankası’nın döviz alım limitlerini arttırarak piyasaya müdahale etmesini talep ediyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, yaşanan kur değişikliklerinin oluşturduğu fiyat istikrarsızlığını ancak Merkez Bankası’nın çözebileceğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İhracatçılarımız Merkez Bankası yönetimiyle bir araya gelip görüşmeli, süreci değerlendirmeli ve hassasiyetleri aktarmalı” dedi.

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