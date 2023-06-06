İhracatçıların 4 talebi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye başarılar dileyen ihracatçılar, yeni hükümetten taleplerini üretimin ve ihracatın devam etmesi için rekabetçi kur, finansmana erişim, dünya fiyatlarında enerji fiyatları ve seyahatlerinde vize engeli olmaması olarak sıraladılar.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Yıllık 254 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan ve büyümenin itici gücü olan ihracatın başkanları, yeni hükümete başarı dileklerini iletirken, hükümetten üretimin ve ihracatın devam etmesi için rekabetçi kur, finansmana erişim, dünya fiyatlarında enerji fiyatları ve seyahatlerinde vize engeli olmaması taleplerini dillendirdiler.

Eskinazi: Döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı

Seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada, “Döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı” tespitinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazdan çıkması, yıllık 130 milyar doları aşan dış ticaret açığını düşürülmesi için yabancı yatırımın artması gerektiğini, uluslararası piyasaların yakından tanıdığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışma alanında özgür bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olabilecekken potansiyelini yeterince kullanamadığını aktaran Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Mehmet Şimşek uluslararası sermaye tarafından yakından bilinen ve kredibilitesi olan bir isim. Görevi devralırken, dile getirdiği; “Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözü Türk ekonomisinin mevcut durumunu çok net ortaya koyuyor. Bakan Şimşek’in bu mesajı hem Türkiye’ye hem de uluslararası sermaye çevrelerine verdiğine inanıyorum. Her iki tarafında bu mesajı doğru okuması Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasını hızlandıracaktır”dedi.

Işık: Üretimin devamı için gerekli şartlar sağlanmalı

Ege İhracatçı Birlikleri Organik ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Mehmet Ali Işık da, yeni hükümetten öncelikli beklentilerinin üretimin devamı için gerekli şartların sağlanması olduğunu vurguladı. Işık, ayrıca, “Yabancı yatırımcının kuşkuları giderilmeli. Hukuki zemin bu kuşkuları gidermeli, güven sağlanmalı, tabii yatırım ve ihracatın sürdürülebilirliği için sağlıklı nakit akışı da hayati öneme sahip. Yeni hükümetten bu konuda acil adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Sertbaş: Vize sorunlarını çözecek dış politika bekliyoruz

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, döviz kurlarındaki artışın enflasyonla orantılı olması gerektiğine dikkati çekti. Sertbaş, “Öncelikle üretimi, ardından ihracatı destekleyen ekonomi politikaları bekliyoruz. Yabancı yatırımcıları çekecek, güven verecek çalışma ve adalet politikaları açıklanmalı. Günümüzde vize ihracatçılarımız için büyük problem haline geldi. Vize sorununu rahatlatacak dış politika düzenlemeleri olmalı.” dedi.

Ertan: Enerji fiyatları düşürülmeli

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, enerji yoğun kullanan demir-çelik sektörünün 2022 yılı Ekim ayından bu yana enerji maliyetlerinden dolayı rekabetçiliğini yitirdiğini savundu. “Enerji fiyatlarında dünyada yaşanan indirimler Türkiye’de aynı oranda yansımadı” tespitinde bulunan Ertan, “Navlun fiyatlarınında düşmesiyle Uzakdoğu bizden daha avantajlı ve rekabetçi hale geldi. Hammadde ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70’ni ithalat yaparak karşılamaktayız. Bugün Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle bile rekabet edemez noktaya geldik. Yeni hükümetten bu konularca acil çözümler bekliyoruz. Sektörümüzün ABD ve AB ülkelerine ihracatta anti damping vergileriyle karşı karşıyayız. Hükümetimizin bu konuda da politikalar geliştirmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.