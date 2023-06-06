"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

İhracatçıların 4 talebi var

06 Haziran 2023, Salı 02:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye başarılar dileyen ihracatçılar, yeni hükümetten taleplerini üretimin ve ihracatın devam etmesi için rekabetçi kur, finansmana erişim, dünya fiyatlarında enerji fiyatları ve seyahatlerinde vize engeli olmaması olarak sıraladılar.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Yıllık 254 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan ve büyümenin itici gücü olan ihracatın başkanları, yeni hükümete başarı dileklerini iletirken, hükümetten üretimin ve ihracatın devam etmesi için rekabetçi kur, finansmana erişim, dünya fiyatlarında enerji fiyatları ve seyahatlerinde vize engeli olmaması taleplerini dillendirdiler.

Eskinazi: Döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı

Seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada, “Döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı” tespitinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazdan çıkması, yıllık 130 milyar doları aşan dış ticaret açığını düşürülmesi için yabancı yatırımın artması gerektiğini, uluslararası piyasaların yakından tanıdığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışma alanında özgür bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olabilecekken potansiyelini yeterince kullanamadığını aktaran Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Mehmet Şimşek uluslararası sermaye tarafından yakından bilinen ve kredibilitesi olan bir isim. Görevi devralırken, dile getirdiği; “Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözü Türk ekonomisinin mevcut durumunu çok net ortaya koyuyor. Bakan Şimşek’in bu mesajı hem Türkiye’ye hem de uluslararası sermaye çevrelerine verdiğine inanıyorum. Her iki tarafında bu mesajı doğru okuması Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasını hızlandıracaktır”dedi.

Işık: Üretimin devamı için gerekli şartlar sağlanmalı

Ege İhracatçı Birlikleri Organik ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Mehmet Ali Işık da, yeni hükümetten öncelikli beklentilerinin üretimin devamı için gerekli şartların sağlanması olduğunu vurguladı. Işık, ayrıca, “Yabancı yatırımcının kuşkuları giderilmeli. Hukuki zemin bu kuşkuları gidermeli, güven sağlanmalı, tabii yatırım ve ihracatın sürdürülebilirliği için sağlıklı nakit akışı da hayati öneme sahip. Yeni hükümetten bu konuda acil adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Sertbaş: Vize sorunlarını çözecek dış politika bekliyoruz

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, döviz kurlarındaki artışın enflasyonla orantılı olması gerektiğine dikkati çekti. Sertbaş, “Öncelikle üretimi, ardından ihracatı destekleyen ekonomi politikaları bekliyoruz. Yabancı yatırımcıları çekecek, güven verecek çalışma ve adalet politikaları açıklanmalı. Günümüzde vize ihracatçılarımız için büyük problem haline geldi. Vize sorununu rahatlatacak dış politika düzenlemeleri olmalı.” dedi.

Ertan: Enerji fiyatları düşürülmeli

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, enerji yoğun kullanan demir-çelik sektörünün 2022 yılı Ekim ayından bu yana enerji maliyetlerinden dolayı rekabetçiliğini yitirdiğini savundu. “Enerji fiyatlarında dünyada yaşanan indirimler Türkiye’de aynı oranda yansımadı” tespitinde bulunan Ertan, “Navlun fiyatlarınında düşmesiyle Uzakdoğu bizden daha avantajlı ve rekabetçi hale geldi. Hammadde ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70’ni ithalat yaparak karşılamaktayız. Bugün Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle bile rekabet edemez noktaya geldik. Yeni hükümetten bu konularca acil çözümler bekliyoruz. Sektörümüzün ABD ve AB ülkelerine ihracatta anti damping vergileriyle karşı karşıyayız. Hükümetimizin bu konuda da politikalar geliştirmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimşek'e 5 soru

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği bir kez daha ihlal edildi!
    📷

    Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

    Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

    İhracatçıların 4 talebi var

    Siyasi haklar çökünce kurumlar da çöküyor

    Meclis Başkanını seçecek

    3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

    Zelenski: 500 çocuk öldü

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    Başka seçenek yok!

    Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

    İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı

    Aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu

    Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

    Amasya'dan üzücü haber

    'Uyarılara lütfen dikkat edin'

    Samsun’da sel ölüme sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    İbrahim Aktaşcı

    Gammaz yüreğin faal nedameti
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Genel

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.