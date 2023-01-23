İhracatta alarm zilleri çalıyor

Türkiye’de 2022 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla, 254,2 milyar dolara ulaştı. Bu ihracat rakamı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

Hükümetin hazırladığı 2023-2025 Orta Vadeli Program’da da ihracatın 2023’te 265 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak ihracatçılar, aylardır sabit kalan döviz kuru, giderek artan maliyetler ve Avrupa’daki durgunluk beklentisi karşısında 2023’e karamsar girdi. VOA Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Ege ihracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatta yavaşlamanın yeni yılda da devam ettiğini dile getirdi. 2023’ü ‘kayıp yıl’ olarak gördüklerini söyleyen Eskinazi, “Konjonktür değişmediği için bu düşmenin devam edeceğini şimdiden söyleyebilirim. Merkez Bankası’nın, Maliye Bakanlığı’nın ve hükümetin politikaları değişmedikçe, 2023 senesi kayıp bir yıl olacak” dedi. Haber Merkezi

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