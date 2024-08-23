İhracatta senaryo kötüleşti

Yılın ilk yarısındaki performans ihracat ailesini tatmin etmedi. Ekonomi olarak sene başında ihracatçılar ile yaptığımız ankete göre, yılın ilk yarısındaki sonuçlar kötümser senaryonun gerçekleştiğini gösterdi.

Girdi maliyetlerinin artması ve fiyat rekabetçiliğinin azalmasının hedeflerin yakalanamamasında etkili olduğunu belirten ihracatçılar, yıl sonu için de ihracat hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Ekonomi’nin haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin fiyat rekabetçiliğini kaybettiğini belirtti. Rakip ülkelere göre 2-3 basamak geriye düştüklerini ifade eden Gültepe, “Birçok ülkeye göre yüzde 40-50 daha pahalı konuma geldik. Şu an asıl sorun yeni işler, siparişler almak. Piyasa eskisi gibi hareketli değil. Eskiye göre daha yüksek fiyat verdiğimiz için müşteriler de doğal olarak başka üretici ülkeleri tercih ediyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.