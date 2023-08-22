İki ayda 14 bin şirket kapandı

Piyasadaki dalgalanmalar yüzünden yeni kurulan şirket sayısı azalırken, kapanan ya da tasfiye olan şirket ve işletme sayısı da arttı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2023 Ocak-Temmuz dönemine ait açılan ve kapanan şirket verileri, ekonominin içinde bulunduğu belirsizlik ortamının üretim ve istihdam atmosferini de bozduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 1.8 azalarak 74 bin 367’den 73 bine geriledi. Aynı dönemde gerçek kişilerin kurduğu ticari işletme sayısı da yüzde 16.4 oranında azalarak 11 bin 932’ye düştü. Bu dönemde yalnızca yeni kurulan kooperatif sayısında artış oldu. Yüzde 71.5 artan yeni kooperatiflerin önemli bölümü konut yapmak amacıyla kuruldu. Buna karşılık aynı dönemde 14 bin 529 şirket tasfiye oldu, 11 bin 559 şirket de direkt kapandı. Tasfiye olan şirket sayısı 2022’ye göre yüzde 25.3 oranında arttı. 7 ayda 15 bin 697 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. Böylece 7 ayda kapanan, tasfiye olan şirket ve işletme sayısı 41 bin 785’e ulaştı. Seçimden sonraki haziran ve temmuz aylarını kapsayan 2 aylık dönemde 13 bin 873 şirket ve ticari işletme kapanma ve tasfiye yoluyla piyasadan çekildi.

Haber Merkezi