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21 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

İki çocuktan biri yoksulluk çekiyor

21 Mayıs 2023, Pazar 20:24
TÜİK’in açıkladığı rapora göre; Türkiye’de 9,4 milyon çocuk ciddi bir şekilde yoksulluk çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), bu yıl ilk kez “çocuk, yoksulluk ve yaşam” istatistik verilerini açıklandı. Açıklanana veriye göre, Türkiye’de iki çocuktan biri ciddi bir şekilde yoksulluk çekerken, diş fırçasının dahi lüks olduğu belirlendi. Sözcü’nün haberine göre; MEB resmi verileri ve TÜİK verilerini karşılaştırarak analiz eden Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, sonucun korkutucu boyutlarda olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 ve BM, 0-17 yaşı çocuk saydığı için ülkemizdeki çocuk sayısı 22 milyon 578 bin 378’dir. Çocuk nüfusumuzun yüzde 51.3’ü erkek ve yüzde 48.7’si kız çocuklarından oluşuyor. Rakamlar çapraz analiz edildiğinde sonuç korkutucu çıktı.” “Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan çocukların oranını, TÜİK ilk kez bu yıl hesapladı. Türkiye’nin nüfusunun tamamının yüzde 32.6’sının yoksulluk riski altında olduğu ortaya çıktı. Risk altında olanların yüzde 42.7’sini oluşturan 9.4 milyonu, 0-17 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Bu veriler bize; Türkiye’de yaşayan 9.4 milyon çocuk yani neredeyse her 2 çocuktan birinin çok ciddi yoksulluk çekip, sosyal dışlanma riski altında olduğunu gösterdi.”

DİŞ FIRÇASI ARTIK BİR LÜKS

“Araştırma sonuçları: Çocuklarımızın yüzde 66.5’i halen 3-17 yaşındaki grupta yer alıyor. Bu çocuklar, ekonomik yoksulluk nedeniyle günde 1 kez bile dişlerini fırçalamak için diş fırçası hatta diş macunu bile bulamıyor. Türkiye’de artık her 100 çocuktan 34’ü yoksulluktan günde 1 kez bile dişini fırçalayamıyor. Milyonlarca çocuk için diş fırçalamak lüks oldu. TÜİK verileri ve MEB İstatistikleri, siyasetçilere ve ailelere çocuğun üstün yararını ortadan kaldıran bu vahim yoksulluktan, ders çıkarıp, tedbir alması gerektiğini gösteriyor.” “Erkek çocuklarının yüzde 76.2’si ve kızların yüzde 79.6’sı ancak ortaöğretimi tamamlıyor. Örgün öğretimdeki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimdeki her 100 çocuktan 9.1’i okulu terk etti.”

1 MİLYON 958 BİN ÖĞRENCİ AĞIR DEPRESYON YAŞIYOR

“Türkiye’deki 5-17 yaş arası çocukların yüzde 7.3’ü kendisini her gün depresyonda hissediyor. Zorunlu eğitim çağındaki, 1 milyon 958 bin 888 çocuk depresyonda ve kaygı altında yaşıyor. 13-17 yaş arası sınavlara çok iyi hazırlananlar da dahil yüzde 50’si okulda kendisini çok endişeli hissediyor.”

Haber Merkezi

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