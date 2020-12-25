İki haneli enflasyonu olan 20 ülkeden biriyiz

Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden olan Türkiye, 2021’de enflasyonla mücadeleyi artıracak.

Uzmanlara göre, iktidardan Merkez Bankası’na müdahale gelmezse 2021 sonunda enflasyonda tek haneye ulaşılabilir. DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre, Kasım ayında Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal’ın piyasaları memnun eden kararları, yüksek enflasyona dair kaygıları hafifletmeye başladı. Uzmanlara göre, 2021 ortasına kadar faiz indirimi yapılmazsa, yılsonunda tek haneli enflasyonu görmek mümkün olabilir. Türkiye şu an yüzde 14’lük enflasyon ile 185 ülke içerisinde 15. sırada yer alıyor. Dünya genelinde çift haneli enflasyona sahip yalnızca 20 ülke var.

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