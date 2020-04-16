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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

İki senaryo

16 Nisan 2020, Perşembe 23:41
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, orta vadede iyileşme olarak iyimser ve uzun vadede iyileşme olarak kötümser senaryo öngördüğünü söyledi.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, COVID-19’un ekonomi ve şirketler üzerine etkisini ve dönüşen dünyada finans ve muhasebe profesyonellerinin sahip olması gereken dijital becerileri değerlendiren online bir etkinlik düzenledi. Webinarda düzenlenen etkinlikte, açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Covid 19’un bütün Dünya’nın gündeminde yer aldığına ve hem kuruluşları hem çalışanları hem de iş yapış şekillerini önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti.

İŞTE İYİMSER SENARYO

EGİAD Başkanı Aslan, Covid-19 sürecine dair iki farklı senaryodan bahsederek, orta vadede iyileşme olarak iyimser senaryo ve uzun vadede iyileşme olarak kötümser senaryo öngörülerini paylaştı. Aslan iyimser senaryo ile alakalı, “İyimser senaryoya göre yerel ve ulusal karantina, evden çalışma ve eğitim gibi fiziksel izolasyon uygulamaları sayesinde hastalığın artışı önlenecek. Yeterli testlerle salgının boyutları ölçümlenecek. Virüs mevsime bağlı olarak sıcaklık artışları ile birlikte azalacak. Mayıs ayı ortasında genel olarak toplumlarda iyimserlik hâkim olacak. Bu iyimser senaryoda dahi, ekonomide 2. çeyrek dönem sonuna dek durgunluk yaşanması bekleniyor” dedi. 

YA KÖTÜMSER OLAN?

Aslan, kötümser senaryoya dair şu şekilde değerlendirmede bulundu: “Amerika ve Avrupa’da Mayıs ayı ortasına dek çoğalarak artması şartlarına dayanıyor. Aynı zamanda virüsün yıl boyunca mevsim şartlarından etkilenmeden varlığını sürdürmesi olasılıkları ele alınıyor. Virüsün sene sonuna doğru geçirebileceği mutasyon sonucu, Çin gibi salgını kontrol etmede başarılı olan ülkeler dahi hastalıkların yeniden artmaması için sıkı tedbirler almak zorunda kalıyor. Bu senaryoda küresel ekonomik durgunluk, küçük ve orta ölçekli şirketleri çok daha derinden etkiliyor. Havacılık, seyahat, turizm gibi hizmet sektörlerine etki uzun süreli oluyor ve bu sektörler başta olmak üzere en çok etki altında bulunan sektörlerde iflâslar ve birleşmeler yaşanıyor. Yıl boyunca işten çıkarmalar ve iflâslar kartopu etkisi ile bütün sektörlerin zayıflamasına neden oluyor. Bu şartlar altında dahi, bankaların güçlü sermaye yapıları ve makro ihtiyati denetimi sayesinde geniş çaplı bir bankacılık krizi beklenmiyor. Bu senaryoda, küresel ekonomide 2008-09 küresel finansal krizine benzer sert bir etki görülmesi bekleniyor.”

İstanbul - Reyhan Keser 

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