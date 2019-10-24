İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir arttırıcı yönü de bulunan yeni bir vergi taslağı hazırladı. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak taslakta Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında 2 yeni vergi getiriliyor.

Bu yeni vergilere ilişkin kanun yapılacak. Ayrıca temyize açık olarak mükellefçe kazanılan dâvâlarda, mükellef temyizden vazgeçerse indirim uygulama imkânı veren “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi de yenilik olarak taslağa konuldu. Bir diğer yenilik ise ilk kez ücret geliri elde edenler bazı giderlerin indirime konu edilebileceği şekilde yıllık beyanname verme zorunluluğu kapsamına alındı. Dünya’dan Mehmet Kaya ve Canan Sakarya’nın haberine göre Kurumlar vergisi; finansal sektör ve diğerleri olarak düzenlenecek Taslak işletmeler için de önemli bir Kurumlar Vergisi düzenlemesi içeriyor. Kurumlar vergisi finansal sektör ve diğerleri olmak üzere farklılaşacak. Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi yüzde 18’e indiriliyor. 2020 için yürürlükte yüzde 22 olan vergi de yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kuruluşlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalacak. Buna karşılık 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacak. Döviz cinsinden mevduata da stopajın yüzde 20’ye kadar yükseltilmesine ilişkin yetki veriliyor. Kambiyo işlemlerinin BSMV’si de binde 2’ye yükseltilecek.