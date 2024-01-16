İki yıl öncesinin kirası bugünün aidatı oldu

Kiralar özellikle büyükşehirlerde kontrolden çıkmış durumda.
İstanbul’un en ücra semtlerinde dahi kiralar artık 15-20 bin liralardan başlıyor. Hükümetin, Temmuz 2023’e kadar getirdiği kira zammında yüzde 25 sınırlamasına ise mahkemeler dahi uymuyor. Açılan davalarda, uyarlama adı altında çok daha yüksek zam oranlarına hükmediliyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yüksek kiralara ve aidata dikkat çekti. Eğilmez, “İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu” dedi.
Haber Merkezi