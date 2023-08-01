İkinci el araç piyasasında fiyatlar uçuyor

Artan döviz kuru nedeniyle otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu durum ikinci el araçlara ilgiyi artıyor.

Ancak, döviz kuru ve sıfır otomobil fiyatlarına gelen zamlarla birlikte ikinci el otomobil fiyatları da katlanarak artıyor. Türkiye’de ilk 6 ayda satılan sıfır otomobil sayısı 430 bin 372, 30 yaş ve üstü otomobil sayısı ise 448 bin 18 oldu. Toplam 3,9 milyon adet ikinci el otomobilin yüzde 60,15’i 10 yaş ve üstü, yüzde 30’u 20 yaş ve üstü iken, yüzde 9’u 30 yaş ve üzeri. Türkiye’de büyük bir kesim piyasada ‘hurda’ denilebilecek araçlara mecburken, çok küçük bir kesimin sıfır araca ulaşma olanağı var. Bununla birlikte, fiyatlardan ve araya giren bayram tatilinden dolayı ikinci el araç satışlarında da son aylarda bir düşüş söz konusu. Artı Gerçek’in haberine göre, Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci “Türkiye’nin büyük bir kısmı sıfır aracın hayalini dahi kuramıyor” değerlendirmesinde bulundu.