İkinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar

Ardahan’da son üç yıl öncesine kadar ikinci el elbise satışının olmadığını ancak şimdilerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci el kıyafet satışının başladığını söyleyen Yadigar Çoban, 7 bin 500 lira emekli aylığı ile geçinemediğini belirterek, ikinci el elbise satışı yaptığını söyledi.

Çoban, “3 yıldır satış yapıyorum ve insanlar zorlandığı için bizden gelip alıyorlar ama bizden de ikinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar. Ben bunları satmazsam geçinemiyorum, aldığım 7 bin 500 lira ve ben 25 yıl Bağ-Kur ödedim ve aldığım 7 bin 500 lira. Mümkün değil yetmez, ben 70 yaşındayım ve geçinemiyorum pazarda da eşimle beraber çalışmaktayım” dedi. Artvin - Anka

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.