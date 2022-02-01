İkinci el ilanlarda uygun bütçeli araç sayısı arttı

2022 Ocak ayında ÖTV düzenlemesi sonrası % 3-% 10 bandında sıfır km. araçlarda bir indirim yaşandı, bununla birlikte gözler ikinci ele de çevrildi. 2.el otomobil ilân platformu arabam.com, Ocak ayının ilân verilerini paylaştı.

Verilere göre, sıfır araçlarda yapılan indirimin 2. el araçlara yansıyacağı düşünülse de ÖTV matrah sevilerindeki düzenlemenin ikinci el araçlara yansıması görülmediği belirtildi. Öte yandan kur seviyelerinin stabilize oluşu ile satış süreçlerini erteleyen bireysel satıcıların ikinci el araçlarını ilânlara tekrar koyduğu görüldüğü ifade edildi. Bu hareketlilik ile birlikte arabam.com’da 100.000 TL – 150.000 TL ile 200.000 TL – 250.000 TL aralığındaki görece daha uygun bütçeli araç ilân oranlarının artış gösterdğine dikkat çekilerek, 250.000 TL ve üzerindeki araç ilân oranlarında ise küçük de olsa düşüşler yaşandığı kaydedildi. İstanbul - Yasin Aydın

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